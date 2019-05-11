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Как Волочкова: Настасья Самбурская «опровергла» сходство с балериной

По словам артистки, ее стали часто сравнивать с Анастасией Волочковой.

Как Волочкова: Настасья Самбурская «опровергла» сходство с балериной
Самбурская «опровергла» сходство с Волочковой Фото: GLOBALLOOKPRESS

Актриса Настасья Самбурская в своем блоге призналась, что ее часто сравнивают с Анастасией Волочковой. Якобы она ведет себя так же, как балерина. Чтобы «опровергнуть» такое мнение, актриса опубликовала говорящее фото. На снимке Самбурская шпагатом соединяет перила яхты.

«Стали в последнее время часто говорить, что я веду себя, как Анастасия Волочкова. Неправда. Ничего общего», – смеется актриса.

Волну быстро подхватили поклонники, написав, что Настасья Самбурская куда лучше известной балерины.

«Одно лицо просто, один шпагат», – шутят подписчики.

Однако какие бы фото актриса не публиковала, все внимание приковано к ее уходу из театра на Малой Бронной. В нем она работала на протяжении 10 лет. Причиной ухода стали напряженные отношения с режиссером театра Антоном Яковлевым. По мнению Самбурской, ее буквально заставили уйти, заменив другой актрисой.

Напомним, переписка с режиссером, которую Яковлев просил не делать достоянием общественности, артистка опубликовала в своем блоге.

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Как Волочкова: Настасья Самбурская «опровергла» сходство с балериной
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