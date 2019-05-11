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«Вирус Волочковой» добрался до московского метро

Пассажиры столичной подземки повторили знаменитый шпагат балерины.

«Вирус Волочковой» добрался до московского метро
Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress.com

Пируэты, которые выполняет балерина Анастасия Волочкова, не дают покоя ни ее поклонникам, ни ее коллегам. Так, знаменитый шпагат пытались повторить Ксения Собчак, Сергей Шнуров, Полина Гагарина. Однако пользователи Сети заявили, что знаменитости пытаются таким образом «быть на хайпе» и обвинили их в использовании «методики» Волочковой.

«Вирус» Волочковой добрался и до московского метро. В аккаунте столичной подземки появился снимок девушки в красном купальнике, продемонстрировавшей балетную растяжку на фоне информационной стойки станции метро Тропарёво.

Шпагат в метро вызвал неодназначную реакцию подписчиков аккаунта.

«Волочкова уже не та»; «Очень оригинально в общественном месте ноги задирать», – раскритиковали одни пользователи.

«Вот это растяжка»; «Огромное усилие и трудолюбие приложила девушка, чтобы выглядеть так красиво», – спорили другие фолловеры.

Некоторые из них высказали мнение, что необходимо дождаться комментария самой Анастасии Волочковой, которая пока никак не отреагировала на публикацию.

Напомним, балерина Анастасия Волочкова регулярно делится с поклонниками фотографиями, позируя в в своем фирменном шпагате. За это звезда подвергается критике хейтеров, которые обвиняют 43-летнюю артистку в пошлости и вульгарности.

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«Вирус Волочковой» добрался до московского метро
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