«Та еще фифочка растет»: Дарья Мороз высказалась о своей восьмилетней дочери от режиссера Богомолова

Известная актриса Дарья Мороз в Instagram высказалась о своей восьмилетней дочери Анне Богомоловой. «Ну, парни, держитесь! Та еще фифочка растет», – заявила она. На снимке можно увидеть девочку, которая пьет коктейль в одном из ресторанов.

Отметим, что Анна родилась у актрисы от брака с режиссером Константином Богомоловым. Дарья Мороз познакомилась с будущим супругом в 2009 году. Режиссер пригласил молодую актрису на роль богатой вдовы Купавиной в свой спектакль «Волки и овцы» в «Табакерке». Кстати, Дарья Мороз в тот момент еще была замужем. Брак звездная пара зарегистрировала в мае 2010 года. В августе прошлого года звезды развелись, но ради дочери они остались в прекрасных отношениях.

Про Анну Богомолову известно, что она учится в немецкой школе при посольстве Германии в России. Также девочка посещает детскую музыкальную школу. Анна занимается большим теннисом и делает успехи в этой популярной игре.

Отец девочки сейчас, напомним, встречается со светской львицей Ксенией Собчак. Пара не так давно перестала скрывать свои отношения. На страничке в соцсетях Богомолов публикует порой видеозаписи с Собчак. Кстати, телеведущая до сих пор замужем за актером театра и кино Максимом Виторганом.