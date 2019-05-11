НОВОСТИ

«Та еще фифочка растет»: Дарья Мороз высказалась о своей восьмилетней дочери от режиссера Богомолова

Анна - очень разносторонний ребенок.

«Та еще фифочка растет»: Дарья Мороз высказалась о своей восьмилетней дочери от режиссера Богомолова
Дарья Мороз/globallookpress.com

Известная актриса Дарья Мороз в Instagram высказалась о своей восьмилетней дочери Анне Богомоловой. «Ну, парни, держитесь! Та еще фифочка растет», – заявила она. На снимке можно увидеть девочку, которая пьет коктейль в одном из ресторанов.

Отметим, что Анна родилась у актрисы от брака с режиссером Константином Богомоловым. Дарья Мороз познакомилась с будущим супругом в 2009 году. Режиссер пригласил молодую актрису на роль богатой вдовы Купавиной в свой спектакль «Волки и овцы» в «Табакерке». Кстати,  Дарья Мороз в тот момент еще была замужем. Брак звездная пара зарегистрировала в мае 2010 года. В августе прошлого года звезды развелись, но ради дочери они остались в прекрасных отношениях.

Про Анну Богомолову известно, что она учится в немецкой школе при посольстве Германии в России. Также девочка посещает детскую музыкальную школу. Анна занимается большим теннисом и делает успехи в этой популярной игре.

Отец девочки сейчас, напомним, встречается со светской львицей Ксенией Собчак. Пара не так давно перестала скрывать свои отношения. На страничке в соцсетях Богомолов публикует порой видеозаписи с Собчак. Кстати, телеведущая до сих пор замужем за актером театра и кино Максимом Виторганом.

Вам может быть интересно:

Собчак и Богомолов вместе пришли на открытие Венецианского биеннале Муж Собчак проводит время с сыновьями от разных браков на испанском курорте Новый опыт Собчак: телеведущая впервые заплатила мужчине за общение

Тэги:

Анна БогомоловаДарья МорозКонстантин Богомолов
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Та еще фифочка растет»: Дарья Мороз высказалась о своей восьмилетней дочери от режиссера Богомолова
Интересно?
Поделись с друзьями: