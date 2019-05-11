Ольга Серябкина получила травму головы на съемках нового клипа

Певица Ольга Серябкина, которая выступает под псевдонимом MOLLY, после выхода сольного альбома начала работать над съемками клипа. Однако процесс пришлось срочно остановить – исполнительница получила травму. Во время удара Ольга заработала кровавую ссадину на голове. К счастью, все оказалось не так страшно, и певица быстро вернулась к работе. Ее здоровью ничего не угрожает.

«Помощь врачей не понадобилась. Сейчас Ольга чувствует себя отлично, но в первые минуты мы очень опасались за ее здоровье, потому что падение выглядело весьма устрашающим», — цитирует представителя Серябкиной издание «СтарХит».

Несколькими кадрами этого клипа исполнительница делилась в своем блоге. В коротком ролике Ольга Серябкина, не изменяя себе, предстала в откроенных нарядах, показывая все достоинства своей женственной фигуры. Поклонники начали интересоваться, когда можно будет уже увидеть новую работу певицы. Однако бывшая солистка группы «Серебро» точные сроки не называет.

Добавим, что после ухода из группы Серябкина больше не может исполнять песни, которые сочинила сама во время работы над проектом. Что касается нового состава «Серебра», то певица поддержала девушек.

«Я знаю, что они очень талантливые, и они очень хотят заниматься музыкой, и то, что они сейчас готовят, я думаю, многих удивит», – уверена артистка.

Напомним, что за последнее время травмы меняли рабочий график не только Серябкиной. В феврале ногу сломал Дима Билан, из-за чего ему пришлось отменить несколько концертов.