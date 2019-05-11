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«Вы не на ту нападаете»: певица Оксана Яковлева объяснилась за эротический танец на шесте в День Победы

Жена бывшего депутата заявила, что опускаться до уровня оскорблений и отвечать той же монетой пользователям она не намерена.

«Вы не на ту нападаете»: певица Оксана Яковлева объяснилась за эротический танец на шесте в День Победы
Оксана Яковлева/instagram.com/yakovleva.ksana/

Скандальная певица Оксана Яковлева, которая 9 мая устроила танцы в пилотке и трусах на шесте, в Instagram объяснила свой поступок. Жена экс-депутата городского поселения Щелково Алексея Яковлева заявила, что опускаться до уровня своих хейтеров она не намерена. При этом и оправдываться она не считает нужным. В тот ролик девушка, как она сама заметила, не вкладывала никакого гнилого смысла.

Девушка также подчеркнула, что она далеко не первая, кто надевает форму 9 мая и танцует в ней. Пилон она назвала инструментом для танца. «Вы не на ту нападаете», – заметила она. Она считает, что многие пользователи сидят на Вечном огне и заглатывают водку, однако при этом строят из себя моралистов, а ее считают ужасной женщиной.

Отметим, что танец Оксаны Яковлевой, который появился в Сети 9 мая, имел эффект разорвавшейся бомбы. Пользователи сочли неуместным такие танцы под песню «Смуглянка» в День Победы. Хейтеры не стеснялись в своих выражениях. Они отметили, что Яковлева откровенно глумится над памятью погибших солдат. Девушке предложили станцевать на могиле, раз уж она считает, что танец подходит для исполнения в памятный день.

Между тем после объяснений Яковлевой на нее набросились с новой волной критики. Пользователи считают, что мать двоих детей повела себя очень недостойно и «опустилась ниже плинтуса». Они советуют ей принести публичные извинения. В противном случае травля Яковлевой будет продолжена.

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День ПобедыОксана Яковлеватанец на шесте
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«Вы не на ту нападаете»: певица Оксана Яковлева объяснилась за эротический танец на шесте в День Победы
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