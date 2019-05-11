Сын Яны Рудковской рассказал о «несчастливом детстве»

6-летний Саша – сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко – много времени проводит на катке. Мальчик вместе со своим знаменитым папой выступает в ледовых шоу и уже самостоятельно зарабатывает деньги. Яна Рудковская неоднократно признавалась, что Саша, которого она ласково зовет Гном Гномыч, сильно занят и у него почти нет свободного времени на детские игры.

У Саши есть личный профиль в Instagram. Так, Гном Гномыч показал свою комнату и коллекцию игрушек, сообщив, что играет здесь в перерыве между тренировками. В кадре запечатлены детские «сокровища»: коллекция военной техники и мягких игрушек.

«Немного о моём «несчастливом детстве»: играю в игрушки 2-3 часа в день дома, а также между тренировками. Кому интересно узнать мое расписание на неделю, сколько и чем я занимаюсь?» – обратился к подписчикам Саша.

Вероятно, Рудковская опубликовала видео, чтобы пояснить фолловерам, что детство у ребенка все-таки есть.

«Малышонок, не обращай внимания на такие вопросы! Ты – трудяжка, крепкого здоровья! И пусть все ахнут в один миг от твоих побед!»; «Дай Бог каждому ребенку столько игрушек!»; «Солнышко, всех завистникам назло, ты будешь чемпионом и счастлив», – прокомментировали подписчики.

Напомним, ранее 44-летняя Яна Рудковская показала среднего сына, 17-летнего Колю. Звезда рассказала, что с большим трудом уговорила его на съемки, а также пообещала чаще рассказывать о старших детях публике.