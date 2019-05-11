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Умер сценарист фильмов о человеке-пауке Элвин Сарджент

Он ушел из жизни по естественным причинам – ему было 92 года.

Умер сценарист фильмов о человеке-пауке Элвин Сарджент
Умер сценарист фильмов о человеке-пауке Фото: Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=PgJHhQmuuTg

В США скончался сценарист, обладатель таких престижных кинопремий, как «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, Элвин Сарджент. Он умер по естественным причинам в силу преклонного возраста – ему было 92 года.

Прощание со сценаристом состоится в Лос-Анджелесе, точную дату пока не назвали, сообщает американское интернет-издание Deadline. Семья автора сценариев обратилась к коллегам и поклонникам Сарджента, попросив не тратить деньги на цветы, а отдать эти средства в их фонд «Встань против рака». Одним из его учредителей была покойная супруга Элвина. Она ушла из жизни в 2011 году.

Элвин Сарджент родился в Филадельфии в 1927 году. Его карьера началась на телевидении. Он писал сценарии для сериалов, среди которых «Шоссе 66», «Час Альфреда Хичкока» и другие. Сарджент также известен по работе над такими картинами, как «Бумажная луна», «Человек-паук 2», «Человек-паук 3: Враг в отражении» и «Новый человек-паук».

Добавим, что главные его награды – две статуэтки «Оскар» он получил за кинокартины «Джулия», где одну из главных ролей сыграла Джейн Фонда, и «Обыкновенные люди», в которой снялся Тимоти Хаттон.

Напомним, за последние дни из жизни ушло много знаменитых людей – российский журналист Сергей Доренко, британский комик Фредди Старр, ведущий американского аналога программы «В мире животных» Джим Фаулер.

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Умер сценарист фильмов о человеке-пауке Элвин Сарджент
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