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Разин рассказал, как прятал Сергея Доренко в своей квартире от «гонений Лужкова»

Продюсер «Ласкового мая» прописал к себе в 2003 году известного тележурналиста.

Разин рассказал, как прятал Сергея Доренко в своей квартире от «гонений Лужкова»
Андрей Разин/globallookpress.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин вспомнил в Instagram, как в 2003 году прописал в свою квартиру в Ставропольском крае Сергея Доренко, когда на того начались гонения со стороны мэра Москвы Юрия Лужкова. Кроме того, как уверяет продюсер, Доренко в те годы преследовали судебные органы. В отношении него вынесли приговор, который сам Разин считал несправедливым.

Продюсер добавил, что буквально прятал Доренко от недоброжелателей в своем жилье. Причем губернатор Александр Черногоров был против этого. Впрочем, в будущем с Доренко судебные органы края сняли все судимости.

По словам продюсера, в те годы он был членом фракции КПРФ в Думе Ставропольского края. Он предложил Доренко вступить в ряды коммунистической партии и тот согласился. Журналист стал помощником Разина и сильно поддержал его в работе. Кроме того, у Разина состоялся разговор с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Ему удалось убедить главного коммуниста страны принять в партию Доренко. Как считает продюсер, тележурналист никого не подвел.

Разин попросил всех прийти и попрощаться 12 мая с Доренко на Троекуровское кладбище. Он отметил, что журналист ушел из жизни не судимым, чистым, порядочным человеком, который переживал всегда за Родину. Отметим, что сердце Сергея Доренко перестало биться 9 мая. Он ехал на мотоцикле в центре Москвы, когда неожиданно почувствовал себя плохо. Врачи уже ничем не могли ему помочь. Кстати, нынешняя жена Доренко приняла решение кремировать мужа. В итоге у нее возник конфликт с его детьми от первого брака. Они считают, что отца необходимо хоронить по обычному христианскому обычаю в гробу.

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Тэги:

Андрей РазинГеннадий ЗюгановУмер Сергей Доренко
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Разин рассказал, как прятал Сергея Доренко в своей квартире от «гонений Лужкова»
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