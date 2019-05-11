НОВОСТИ

Мария Миронова в отпуске сменила профессию и стала экскурсоводом

Свою первую в жизни экскурсию артистка провела во Вьетнаме.

Мария Миронова в отпуске сменила профессию и стала экскурсоводом
Миронова провела экскурсию Фото: East News/Ксения Угольникова

Актриса Мария Миронова, как и многие звезды российского шоу-бизнеса, на майские праздники улетела отдыхать. Только она выбрала не Турцию или Дубай, а Китай и Вьетнам.

В китайском Макао, аналоге американского Лас-Вегаса, актриса изучала казино и «сливалась» с местным колоритом. Когда рулетка ей наскучила, Миронова поехала во Вьетнам.

Она, как и многие туристы, отправилась в популярное место страны – парк Ba Na Hills, где находится так называемый «Золотой мост» — гигантское сооружение, которое удерживают две каменные руки. Мария Миронова успела не только прогуляться по мосту, но и провести экскурсию. Как призналась актриса, эта экскурсия стала для нее первой.

«Друзья, сегодня я провела первую в своей жизни экскурсию по уникальному месту во Вьетнаме, которое называется Bana Hills. Никогда не думала, что стану вьетнамским экскурсоводом», – пишет в свое блоге актриса.

Поклонники начали интересоваться подробностями – как Марина Миронова сменила профессию, и на каком языке состоялась экскурсия. Однако эти вопросы актриса оставила без ответа.

Вам может быть интересно:

Мария Миронова осудила некоторых пассажиров Sukhoi Superjet 100, «спасавших» свой багаж Мария Миронова призналась, что «избила» Виталия Кищенко на съемках «Преступления-2» «Подвинет» ли внук Андрея Миронова самого Ди Каприо?

Тэги:

Мария МироноваМария Миронова во ВьетнамеМария Миронова фото
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мария Миронова в отпуске сменила профессию и стала экскурсоводом
Интересно?
Поделись с друзьями: