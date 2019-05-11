Мария Миронова в отпуске сменила профессию и стала экскурсоводом

Свою первую в жизни экскурсию артистка провела во Вьетнаме.

Актриса Мария Миронова, как и многие звезды российского шоу-бизнеса, на майские праздники улетела отдыхать. Только она выбрала не Турцию или Дубай, а Китай и Вьетнам.

В китайском Макао, аналоге американского Лас-Вегаса, актриса изучала казино и «сливалась» с местным колоритом. Когда рулетка ей наскучила, Миронова поехала во Вьетнам.

Она, как и многие туристы, отправилась в популярное место страны – парк Ba Na Hills, где находится так называемый «Золотой мост» — гигантское сооружение, которое удерживают две каменные руки. Мария Миронова успела не только прогуляться по мосту, но и провести экскурсию. Как призналась актриса, эта экскурсия стала для нее первой.

«Друзья, сегодня я провела первую в своей жизни экскурсию по уникальному месту во Вьетнаме, которое называется Bana Hills. Никогда не думала, что стану вьетнамским экскурсоводом», – пишет в свое блоге актриса.

Поклонники начали интересоваться подробностями – как Марина Миронова сменила профессию, и на каком языке состоялась экскурсия. Однако эти вопросы актриса оставила без ответа.