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Семен Слепаков поделился смешной историей про «злого кота дяди Феди»

Ее юмористу прислал один из подписчиков.

Семен Слепаков поделился смешной историей про «злого кота дяди Феди»
Семен Слепаков/globallookpress.com

Известный юморист Семен Слепаков в Instagram рассказал смешную историю про злого кота. Ее юмористу прислал один из подписчиков, и шоумен решил поделиться ей с широкой общественностью. История случилась в восьмидесятых годах прошлого века. У автора данного рассказа был свой вокально-инструментальный ансамбль. Куда его приглашали, там он и играл со своими друзьями.

Однажды под Новый год музыканты ансамбля отыграли концерт в клубе и поселились на какое-то время у старика дяди Феди. Он под «Портвейн» рассказывал гастролерам байки.

«Закурив самосад, он сказал: «Коты, это очень умные животные. Так вот, был у меня черный кот, я его обидел уже не помню чем. Неделю он ходил злой, потупив взгляд, и исчез. Друзей по деревням у меня много, пошёл искать. В первой деревне друг сказал: «Приходил, злой, два дня побыл и ушёл». И так во всех деревнях, отвечали, что был, злой и уходил, понял, что сильно обидел. И вот, когда я пришёл в последнюю деревню моего пути, мне сказали: «Наслышаны, был злой, в Омск ушёл», — сказал дед. А мы до сих пор собираемся и вспоминаем черного кота и деда».

Отметим, что Семен Слепаков регулярно в соцсетях публикует стихотворения и истории на различные животрепещущие темы. При этом порой он употребляет ненормативную лексику, за что подвергается критике со стороны своих подписчиков. Не так давно прошел слух, что юморист развелся со своей супругой Кариной. Об этом заявила в эфире программы «Привет, Андрей!» светская львица Ксения Собчак. Позже она опровергла свои же слова, заявив, что все напутала.

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Ксения СобчакСемен Слепаковсмешная история
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Семен Слепаков поделился смешной историей про «злого кота дяди Феди»
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