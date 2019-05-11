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Без Альбины: Валерий Меладзе встретился с бывшей женой во французском ресторане

О семейной встрече рассказала дочь певца.

Без Альбины: Валерий Меладзе встретился с бывшей женой во французском ресторане
Валерий Меладзе. Фото: globallookpress.com

В последнее время певец Валерий Меладзе много выступает в Европе. Сейчас музыкант находится во Франции, где у него состоялся большой концерт в Казино де Пари. В мае у певца запланированы гастроли в Испании, Казахстане и Германии.

Несмотря на плотный график, музыкант успевает уделять время своим близким. Так, Валерий Меладзе совместил работу и встречу с дочерями Ингой и Софико, которые тоже приехали в Париж, незадолго до певца.

Валерий Меладзе пригласил своих дочек, а также бывшую жену Ирину в дорогой ресторан, расположенный в отеле Lutetia. Об ужине с родителями рассказала Софико в разделе Stories. Девушка сняла на видео воссоединившуюся семью, отметив трогательность момента.

«Драгоценные минуты», – подписала Софико ролик.

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой во французском ресторане
Валерий Меладзе поужинал с экс-супругой и дочками. Фото: скриншот instagram.com/sofikomeladze/

Теперь подписчики девушки гадают, присутствовала ли на встрече нынешняя супруга певца Альбина Джанабаева. Одни фолловеры считают, что избранница музыканта не попала в объектив. Другие поклонники предполагают, что Альбина Джанабаева решила не мешать встрече мужа с детьми.

На днях певица делилась фотографиями с Меладзе, рассказывая о совместном путешествии в Милан. На снимках супруги излучали счастье, что вряд ли говорит о том, что в их отношениях есть какие-то проблемы.

Напомним, экс-участница трио «ВИА Гра» Альбина Джанабаева дала откровенное интервью,  рассказав, что доверяет мужу и старается не ревновать. По мнению звезды, чтобы сохранить крепкие чувства, нужно прикладывать большие усилия. Джанабаева также отметила, что появление детей еще больше сплотило их семью.

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Альбина Джанабаева и Валерий МеладзеВалерий Меладзе и бывшая женасемейная встреча
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Без Альбины: Валерий Меладзе встретился с бывшей женой во французском ресторане
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