Дмитрий Тарасов трогательно поздравил 10-месячную дочку с днем рождения

Он поблагодарил малышку за каждое мгновение, проведенное с ней.

Футболист Дмитрий Тарасов часто балует поклонников фото своей 10-месячной дочери Миланы. И в честь для рождения наследницы он решил поделиться особенно трогательным снимком. Футболист поблагодарил малышку за все, отметив, что благодаря ей он становится лучше.

«Моя маленькая принцесса, спасибо тебе за эти 10 месяцев! Благодаря тебе я становлюсь мудрее, сильнее и очень кайфую от того, что чувствую, как ты любишь меня» — подписал фото Тарасов.

Подписчики критично отреагировали на милый снимок. Глядя на фото младшей дочери, они вспомнили его старшую девочку – Ангелину, которая родилась в 2009 году. По мнению пользователей, ей больно видеть, что отец помнит лишь про Милану.

«На восхищение отца дочерью всегда мило смотреть…..но каково старшенькой….видеть как «папа» везде и всюду только про одну показывает свою любовь» — отмечают поклонники.

Напомним, Милана родилась в одной из столичных клиник Москвы в июле прошлого года. Наследницу Тарасову подарила супруга Анастасия Костенко.

Несмотря на то, что Тарасов давно женат на Костенко, общественность продолжает обсуждать его развод с телеведущей Ольгой Бузовой. В одном из интервью она призналась, что бывший супруг часто давил на нее – заставлял уйти с проекта «Дом-2», а после расставания забрал дорогостоящий подарок.