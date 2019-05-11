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«Надо этот почин как-то развивать»: Михаил Ширвиндт оценил шпагаты Волочковой

Телепродюсер посмеялся над «известной в прошлом балериной».

«Надо этот почин как-то развивать»: Михаил Ширвиндт оценил шпагаты Волочковой
Михаил Ширвиндт/globallookpress.com

Известный российский телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт в Instagram разместил забавный ролик. Сейчас он находится в Италии. Ширвиндт посетил один из местных музеев и остался под впечатлением от скульптуры голой женщины в шпагате. Кинопродюсер сразу же вспомнил российскую балерину Анастасию Волочкову, которая, как известно, большая любительница шпагатов.

«Традицией стало в последнее время, когда известные в прошлом балерины фотографируются в шпагате. Мне кажется, что это очень здорово. И я считаю, что надо этот почин как-то развивать и поддерживать, потому что – это красота. Посмотрите. Выглядит всегда вот так», – заявил Михаил Ширвиндт. Видеозапись он подписал следующим образом: «В двух словах об искусстве».

Отметим, что танцовщица чуть ли не каждодневно в социальных сетях размещает снимки со своими шпагатами. Не так давно она делала шпагат на коне. При этом звезда закрыла свою страничку от комментариев пользователей, потому что каждый день получала огромную порцию негатива от пользователей.

Кстати, сейчас балерина находится на Мальдивах. Она уехала на «райский остров» вместе со своим любимым мужчиной. Звезда уже семь месяцев живет с неким молодым человеком, которого упорно скрывает от общественности.

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Анастасия ВолочковаИталияМихаил Ширвиндт
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«Надо этот почин как-то развивать»: Михаил Ширвиндт оценил шпагаты Волочковой
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