«Я же бать. В декрете»: Кирилл Сафонов проводит свободное время со своим новорожденным сыном

Известный актер театра и кино Кирилл Сафонов в Instagram опубликовал снимок, на котором он с коляской. «Я же бать. В декрете» — пошутил он в подписи, намекая, что после рождения первенца у него стало намного больше забот. Все свободное от работы время актер проводит с сыном и своей супругой, певицей Сашей Савельевой.

Отметим, что звездная пара недавно стала родителями. Их первенец появился на свет 27 марта в одном из московских перинатальных центров. Интересно, что сама звездная пара очень долго скрывала факт беременности. Савельева старалась не появляться на светских мероприятиях, а если все-таки это приходилось делать, то всячески маскировала фигуру.

Любопытно, что если для Савельевой это первый ребенок, то у Кирилла Сафонова есть уже дочь от первого брака. Анастасии сейчас 24 года. Она живет в США.

Кстати, роды Саши Савельевой проходили непросто. Она провела больше положенного времени в перинатальном центре. При этом даже ходили слухи, что ребенок звездной пары в реанимации. К счастью, сейчас в семействе все прекрасно. Звезды безумно счастливы друг с другом.