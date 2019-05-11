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Кристина Орбакайте трогательно поздравила сына с днем рождения

Среднему внуку Аллы Пугачевой Дени исполнился 21 год.

Кристина Орбакайте трогательно поздравила сына с днем рождения
Кристина Орбакайте. Фото: nstagram.com/orbakaite_k/

Певица Кристина Орбакайте отметила день рождения среднего сына Дени. Сыну Орбакайте и российского бизнесмена Руслана Байсарова исполнился 21 год. По этому поводу певица опубликовала в Instagram ролик, трогатательно поздравив сына с праздником. На видео Орбакайте попросила Дэни загадать желание и задуть свечи.

«21 год Денечке! Счастлива быть в этот день рядом с тобой – моя любовь», – написала певица в профиле.

Подписчики артистки отметили, что внук Аллы Пугачевой заметно возмужал. По мнению поклонников певицы, Дэни стал сильно похож на свою знаменитую маму.

«Загляденье – что мама, что сынуля!»; «Какой красавчик!!! С днём рождения, Дени!!!»; «Пусть все мечты осуществятся!»; «Мама как подружка», – написали фолловеры в комментариях к ролику.

Отметим, что Кристина Орбакайте очень любит своего сына. Десять лет назад певица даже предала огласке судебное разбирательство с бывшим избранником и отцом ребенка Русланом Байсаровым, пытаясь получить опеку над ребенком. После громкого скандала Орбакайте удалось найти компромисс с экс-супругом. В итоге Дэни часть времени жил с матерью, а часть – со своим отцом.

Напомним, ранее Кристина Орбакайте с Дэни зажигательно станцевали под хит «Я мать». Певица и ее сын так вошли в кураж, что не обратили внимание на снимающую их динамичные движения публику.

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Дени Байсаровдень рождения Дени БайсароваКристина Орбакайте
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Кристина Орбакайте трогательно поздравила сына с днем рождения
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