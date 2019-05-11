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Повидала многое: Регину Тодоренко не задевают грубые комментарии подписчиков

За время работы в «Орле и решке» она видела многое, после чего критика кажется мелочью.

Повидала многое: Регину Тодоренко не задевают грубые комментарии подписчиков
Тодоренко не задевают грубые комментарии подписчиков Фото: Philippe FARJON/KCS

Известная телеведущая Регина Тодоренко время от времени делится с подписчиками в блоге своими размышлениями и опытом. Сегодня она встала ранним утром и начала подробно изучать комментарии к постам. И часть таких комментариев всегда крайне негативная.

Регина Тодоренко призналась, что даже в самом оскорбительном сообщении сможет найти что-то позитивное. За время работы в шоу «Орел и решка» она объездила весь мир и видела многое, после чего чья-то критика и оскорбления кажутся сущей мелочью.

«За свои 28 я много чего успела увидеть: убийство из-за наркотиков, страдания матери над окровавленным телом пристреленного сына, воровство на улицах Йоханнесбурга, младенцев в Дакке, погибающих от рака, жителей Панамы из трущоб, жаждущих зарезать за сланцы Найк. (Я не в коем случае не хочу обидеть народы тех стран, где побывала, было и много ярких прекрасных моментов, которые я пережила; те факты, что описала выше — тоже, к сожалению, являются частью жизни). Поэтому, поверьте, грубые слова в комментариях меня априори не могут задеть», – отмечает Тодоренко.

Телеведущая сейчас вместе с семьей отдыхает в Турции. Ранее Регина делилась с подписчиками снимками в купальнике, показав свою фигуру после родов.

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Повидала многое: Регину Тодоренко не задевают грубые комментарии подписчиков
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