Главная по мангалу: Маргарита Симоньян поделилась рецептами шашлыка

Свой блог журналист за несколько дней превратила в большую кулинарную книгу.

Начались очередные майские выходные, и представители шоу-бизнеса, медиасферы продолжают рассказывать в блоге о своем отпуске. Вырваться к морю удалось и редактору RT Маргарите Симоньян. Сейчас она с семьей находится в Адлере.

По просьбе поклонников Маргарита превратила свой блог в большую кулинарную книгу по приготовлению шашлыка. Причем, из всех видов мяса – говядины, свинины, курицы. Есть рецепт шашлыка из куриных сердечек и закуски с сыром. Она подробно рассказала о выборе мяса, всех приправах и тонкостях правильного маринада.

«Куриные бедрышки мариную в кокосовом молоке с пастой карри (лучше желтой), тростниковым сахаром, тайским рыбным соусом (вместо соли) и имбирем», – пишет Симоньян.

И в таком духе еще несколько публикаций. Подписчиков удивило, что Маргарита так много знает о мясе и умудряется при таком количестве вкусных блюд не набирать лишний вес.

«Маргарита, скажите как вы с такими вкусными рецептами сохраняете фигуры и вы, и Тигран, и ваша свекровь?» – задаются вопросом поклонники.

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Были и те, кто просил Симоньян остановиться и больше не дразнить подписчиков шашлыком.

«Вы знаете, тут некоторые пытаются худеть», – обращаются к Маргарите пользователи.

Добавим, что в отпуске Симоньян успела не только приготовить несколько видов шашлыка, но и сходить по грибы.