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В косухе и кепке: Диана Гурцкая неожиданно сменила имидж

Известная исполнительница решила отказаться от классических костюмов.

В косухе и кепке: Диана Гурцкая неожиданно сменила имидж
Гурцкая неожиданно сменила имидж Фото: GLOBALLOOKPRESS

40-летняя певица Диана Гурцкая решила сменить имидж. Она отказалась от классических костюмов в пользу молодежного стиля. Несколько снимков в новом образе исполнительница опубликовала накануне в своем блоге. Фото сделаны в аэропорту города Симферополя.

Диана Гурцкая выбрала для своего образа черную косуху, кепку, платье с ярким модным принтом и кроссовки с камнями. Нужно сказать, что поклонники оценили новый стиль певицы и засыпали ее комплиментами.

«Дианочка, вы просто прекрасная… вы всегда и везде великолепная», – пишет одна из подписчиц в блоге.

Неотъемлемой частью всех образов Дианы Гурцкой являются темные очки. Известно, что артистка не видит с детства. Однако время от времени на нее нападают «доброжелатели» и настаивают, что темные очки – лишь элемент пиара. В очередной раз эти слухи Диана Гурцкая опровергала в конце прошлого года.

По словам артистки, раньше она болезненно реагировала на подобные слова, но со временем перестала обращать на это внимание. Добавим, что певица замужем и у нее есть сын. Во время беременности она переживала, что ее малыш будет незрячим, но все обошлось – мальчик родился здоровым.

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В косухе и кепке: Диана Гурцкая неожиданно сменила имидж
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