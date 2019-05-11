Игорь Николаев признался, что его обвиняли в педофилии во время брака с Наташей Королевой

Разница в возрасте между исполнителями была 13 лет.

Известный певец и композитор Игорь Николаев в эфире программы «Он и она» на телеканале «ТВЦ» рассказал о своем браке с певицей Наташей Королевой. Пара жила вместе с 1992 по 2001 год.

По словам Николаева, его в те годы постоянно обвиняли в педофилии. Якобы он совратил совсем еще молодую девушку, которой был старше на 13 лет. Композитор отметил, что тот брак почему-то многих раздражал. В то же время их история любви с Наташей Королевой многих привлекала.

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Как напомнил 59-летний артист, сейчас он безумно счастлив в браке с 36-летней певицей Юлией Проскуряковой. При этом почему-то сейчас никаких обвинений в педофилии нет, хотя он старше своей избранницы на 23 года. «Никто этого не говорит и не видит. Это совершенно удивительная вещь», — заметил звездный композитор.

По словам Николаева, Юлия Проскурякова именно тот человек, рядом с которым он чувствует себя комфортно. Она, как он отметил, может быть и строгой, и доброй. Проскурякова прекрасная собеседница, что всегда очень подкупает Николаева, сообщает «Пятый канал».