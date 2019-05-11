НОВОСТИ

Игорь Николаев признался, что его обвиняли в педофилии во время брака с Наташей Королевой

Разница в возрасте между исполнителями была 13 лет.

Игорь Николаев признался, что его обвиняли в педофилии во время брака с Наташей Королевой
Игорь Николаев/globallookpress.com

Известный певец и композитор Игорь Николаев в эфире программы «Он и она» на телеканале «ТВЦ» рассказал о своем браке с певицей Наташей Королевой. Пара жила вместе с 1992 по 2001 год.

Наташа Королева была счастлива много лет с Игорем Николаевым/globallookpress.com

По словам Николаева, его в те годы постоянно обвиняли в педофилии. Якобы он совратил совсем еще молодую девушку, которой был старше на 13 лет. Композитор отметил, что тот брак почему-то многих раздражал. В то же время их история любви с Наташей Королевой многих привлекала.

Как напомнил 59-летний артист, сейчас он безумно счастлив в браке с 36-летней певицей Юлией Проскуряковой. При этом почему-то сейчас никаких обвинений в педофилии нет, хотя он старше своей избранницы на 23 года. «Никто этого не говорит и не видит. Это совершенно удивительная вещь», — заметил звездный композитор.

По словам Николаева, Юлия Проскурякова именно тот человек, рядом с которым он чувствует себя комфортно. Она, как он отметил, может быть и строгой, и доброй. Проскурякова прекрасная собеседница, что всегда очень подкупает Николаева, сообщает «Пятый канал».

Вам может быть интересно:

Пугачева и Николаев много лет назад чудом не погибли под колесами автобуса Игорь Николаев в преддверии Дня Победы поделился историей о деде-фронтовике Заметно похудевшая Наташа Королева вышла на сцену в ультракоротком платье

Тэги:

Игорь НиколаевНаташа КоролеваЮлия Проскурякова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Игорь Николаев признался, что его обвиняли в педофилии во время брака с Наташей Королевой
Интересно?
Поделись с друзьями: