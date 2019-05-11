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Андрей Разин раскритиковал жену Сергея Доренко, которая решила кремировать мужа

Продюсер считает, что таким образом могут быть скрыты следы убийства.

Андрей Разин раскритиковал жену Сергея Доренко, которая решила кремировать мужа
Андрей Разин/globallookpress.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram резко осудил молодую жену тележурналиста Сергея Доренко Юлию, которая решила кремировать мужа. Он считает, что акулу пера необходимо похоронить по христианским обычаям в гробу. Разин заметил, что прекрасно понимает дочерей, которые обратились в правоохранительные органы. Они, напомним, считают, что их отца могли отравить перед смертью.

«В результате кремации могут быть скрыты следы убийства. С утра рассматривался вопрос о похоронах Сергея на 23-м участке, возле моего сына. После чего произошла стычка, куда вмешивались даже юристы, потому что дочери настаивали на захоронении в гробу именно на 23-м участке Троекуровского кладбища. С 11 и почти до 14 часов продолжались ссоры с родственниками. В итоге, его последняя жена настояла на кремации», — заявил он.

Отметим, что дочери Доренко от первого брака Екатерина и Ксения едва не разодрались с нынешней супругой телезвезды. Они считают, что та хочет скрыть следы преступления. В дело уже вмешались правоохранительные органы.

Сергей Доренко умер 9 мая. Он ехал на своем мотоцикле по центру Москвы. У журналиста внезапно остановилось сердце. Ему было 59 лет. Известно, что в последнее время он жаловался на проблемы со здоровьем.

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Андрей РазинУмер Сергей ДоренкоЮлия Доренко
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Андрей Разин раскритиковал жену Сергея Доренко, которая решила кремировать мужа
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