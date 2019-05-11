Андрей Разин раскритиковал жену Сергея Доренко, которая решила кремировать мужа

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram резко осудил молодую жену тележурналиста Сергея Доренко Юлию, которая решила кремировать мужа. Он считает, что акулу пера необходимо похоронить по христианским обычаям в гробу. Разин заметил, что прекрасно понимает дочерей, которые обратились в правоохранительные органы. Они, напомним, считают, что их отца могли отравить перед смертью.

«В результате кремации могут быть скрыты следы убийства. С утра рассматривался вопрос о похоронах Сергея на 23-м участке, возле моего сына. После чего произошла стычка, куда вмешивались даже юристы, потому что дочери настаивали на захоронении в гробу именно на 23-м участке Троекуровского кладбища. С 11 и почти до 14 часов продолжались ссоры с родственниками. В итоге, его последняя жена настояла на кремации», — заявил он.

больше по теме Старшие дочери Доренко чуть не подрались с его женой Юлией на кладбище Екатерина и Ксения считают, что молодая супруга отравила их отца и теперь пытается скрыть следы преступления.

Отметим, что дочери Доренко от первого брака Екатерина и Ксения едва не разодрались с нынешней супругой телезвезды. Они считают, что та хочет скрыть следы преступления. В дело уже вмешались правоохранительные органы.

Сергей Доренко умер 9 мая. Он ехал на своем мотоцикле по центру Москвы. У журналиста внезапно остановилось сердце. Ему было 59 лет. Известно, что в последнее время он жаловался на проблемы со здоровьем.