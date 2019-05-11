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Сестру Быстрицкой обвинили в том, что ради наследства она изолировала актрису от общества

Помощница звезды Людмила Голяндина рассказала, что звезда «Тихого Дона» умерла от одиночества.

Сестру Быстрицкой обвинили в том, что ради наследства она изолировала актрису от общества
Элина Быстрицкая/globallookpress.com

После смерти звезды картины «Тихий Дон» Элины Быстрицкой развернулась нешуточная борьба за ее наследство. В последнее время за ней ухаживала сестра Софья Шегельман. Сейчас родственница выступает с обвинением в адрес помощницы Быстрицкой Ксении Рубцовой. Она уверяет, что та при жизни актрисы смогла вывести часть средств на свои счета. Рубцова со своей стороны подала в суд на Шегельман. Она утверждает, что у родственницы Быстрицкой финансовый долг перед ней.

Сестра не позволяла Быстрицкой общаться с друзьями/globallookpress.com

Еще одна помощница актрисы Людмила Голяндина рассказала, что Рубцова с 2011 года помогала Быстрицкой. Актриса уже тогда не могла играть в длинных спектаклях. Звезда пела с ансамблем Людмилы Зыкиной. Ксения придумывала концертные программы, когда она выходила петь. Для Быстрицкой было важно чувствовать себя востребованной.

По словам Голяндиной, Софья Шегельман раньше редко приезжала к сестре. О ней она вспоминала только, когда ей были нужны деньги. В такие моменты она покупала билет на самолет и прилетала из Израиля. Быстрицкая недолюбливала сестру за острый язык и суровый нрав, но терпела общения с ней, потому что это был для нее самый близкий человек.

В 2017 году Шегельман, поняв, что состояние сестры ухудшается, в очередной раз приехала в Россию. Она оградила актрису от всех связей с внешним миром. Не разрешала ей общаться даже с творческими людьми. При этом сама о Быстрицкой она не заботилась. Посадила свою сиделку и просила актрису ни с кем не соединять.

«Сестра очень боялась, очевидно, как бы деньги не достались другим родственникам. А Ксения Рубцова, до того, как приехала сестра, полностью обеспечивала уход за Элиной Авраамовной», — заявила Голяндина в беседе с «Комсомольской правдой».

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Тэги:

борьба за наследствоКсения РубцоваСофья ШегельманЭлина Быстрицкая
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Сестру Быстрицкой обвинили в том, что ради наследства она изолировала актрису от общества
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