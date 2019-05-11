«Да, я развожусь с мужем»: Алена Водонаева спустя полтора года рассталась с супругом

Известная модель, бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева в Instagram заявила, что рассталась со своим супругом диджеем Алексеем Косинусом. По признанию звезды в последние месяцы ее буквально засыпали вопросами в соцсетях о личной жизни. «Да, я развожусь с мужем», — заявила телеведущая, ответив таким образом всем любопытным.

Оказывается, пара не живет вместе уже несколько месяцев. С осени прошлого года модель перестала публиковать на своей страничке снимки любимого мужчины, что и вызвало переполох у подписчиков. При этом ранее она это делала регулярно. Водонаева безумно любила своего супруга и остаётся только гадать, что стало причиной разрыва.

В браке Алена Водонаева и Алексей Косинус были всего полтора года. Во время премии «Собака. ру» они появились вместе и заявили о романе. При этом молодые люди были давно знакомы, но отношения у них начались только в 2017 году.

Звёздная пара достаточно быстро сыграла свадьбу. Пышных торжеств они устраивать не стали. Звезды предпочли огромному количеству гостей готическую фотосессию. Затем они отправились в Лас-Вегас, где и провели медовый месяц.