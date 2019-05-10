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«Цвет настроения — солнечный!»: Хмельницкая в желтом наряде стала звездой фотосессии

Поклонники по достоинству оценили яркий образ любимой актрисы.

«Цвет настроения — солнечный!»: Хмельницкая в желтом наряде стала звездой фотосессии
Алена Хмельницкая / Global Look Press

В эти праздничные дни москвичей радует теплая весенняя погода, что настраивает многих на позитивный лад и дарит желание ярче одеваться. Не стала исключением и актриса Алена Хмельницкая, которая поучаствовала в новой фотосессии в центре российской столицы.

Для съемки 48-летняя артистка выбрала ярко-желтый тренч и платье в цвет бренда La Pina. Судя по ценам компании в Instagram, стоимость этого наряда Хмельницкой составляет порядка 55 тысяч рублей.

Сама актриса написала, что буквально влюбилась в свой яркий образ.

«Тот случай, когда в вещь сразу влюбляешься! Как приятно, когда после фотосессии ты можешь уйти в понравившемся тренче, фантастического жёлтого цвета <…> Цвет настроения — солнечный!!!», — подписала Хмельницкая кадры со съемки в Instagram.

Подавляющее большинство подписчиков актрисы оценили ее образ в желтом и поспешили осыпать любимую актрису комплиментами.

Комментарии
www.instagram.com/alxmel

«Супер! Солнечная Королева», «Очень вам идёт этот наряд!», «Безумно идёт Вам этот цвет!!!))», «Алена, ну полный восторг!», «Алена, как Вам идет желтый. Просто великолепно!», «Очень красивый цвет и фасон», — отметили поклонники в комментариях.

Не одна Алена Хмельницкая испытывает слабость к желтому цвету. Недавно певица Жасмин появилась на фестивале «Жара» в необычном желтом платье в пол от модного дома Balenciaga.

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«Цвет настроения — солнечный!»: Хмельницкая в желтом наряде стала звездой фотосессии
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