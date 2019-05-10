«Цвет настроения — солнечный!»: Хмельницкая в желтом наряде стала звездой фотосессии

В эти праздничные дни москвичей радует теплая весенняя погода, что настраивает многих на позитивный лад и дарит желание ярче одеваться. Не стала исключением и актриса Алена Хмельницкая, которая поучаствовала в новой фотосессии в центре российской столицы.

Для съемки 48-летняя артистка выбрала ярко-желтый тренч и платье в цвет бренда La Pina. Судя по ценам компании в Instagram, стоимость этого наряда Хмельницкой составляет порядка 55 тысяч рублей.

Сама актриса написала, что буквально влюбилась в свой яркий образ.

«Тот случай, когда в вещь сразу влюбляешься! Как приятно, когда после фотосессии ты можешь уйти в понравившемся тренче, фантастического жёлтого цвета <…> Цвет настроения — солнечный!!!», — подписала Хмельницкая кадры со съемки в Instagram.

Подавляющее большинство подписчиков актрисы оценили ее образ в желтом и поспешили осыпать любимую актрису комплиментами.

«Супер! Солнечная Королева», «Очень вам идёт этот наряд!», «Безумно идёт Вам этот цвет!!!))», «Алена, ну полный восторг!», «Алена, как Вам идет желтый. Просто великолепно!», «Очень красивый цвет и фасон», — отметили поклонники в комментариях.

Не одна Алена Хмельницкая испытывает слабость к желтому цвету. Недавно певица Жасмин появилась на фестивале «Жара» в необычном желтом платье в пол от модного дома Balenciaga.