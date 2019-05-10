Путил забил восемь шайб за команду «Легенды хоккея» в Сочи

В пятницу, 10 мая, в ледовом дворце «Большой» в Сочи прошел ежегодный гала-матч Ночной хоккейной лиги с участием главы Российской Федерации.

Команда «Легенды хоккея» с Владимиром Путиным, Сергеем Шойгу, Вячеславом Фетисовым, Павлом Буре, Виктором Шалимовыми главой Тульской области Алексеем Дюминым сразилась на льду со «Сборной Ночной хоккейной лиги». В составе последней оказались Владимир Потанин, Геннадий Тимченко, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и джазмен Игорь Бутман.

Перед началом поединка Путин вручил клубу из Екатеринбурга — «СКОН-Урал» — сертификат на строительство крытого ледового катка в их регионе. Команда победила в Ночной хоккейной лиге в категории старше 40 лет.

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Но вернемся к игре. Российский президент снова отличился на льду. В этот раз он забросил сразу восемь шайб в ворота соперников. Благодаря усилиям Владимира Владимировича «Легенды хоккея» одержали победу над «Сборной Ночной хоккейной лиги» со счетом 14:7, пишет информационный портал Championat.com.

Отметим, что в 2018 году в аналогичном матче Путин также продемонстрировал хороший результат, забив пять шайб в ворота противников. Тогда его команда победила со счетом 12:7.