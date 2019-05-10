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Старшие дочери Доренко чуть не подрались с его женой Юлией на кладбище

Екатерина и Ксения считают, что молодая супруга отравила их отца и теперь пытается скрыть следы преступления.

Старшие дочери Доренко чуть не подрались с его женой Юлией на кладбище
Юлия Доренко / www.instagram.com/i.dorenko/

В День Победы российская журналистика потеряла одного из самых ярких представителей — не стало Сергея Доренко. Обычно такое горе помогает членам семьи сплотиться, однако смерть журналиста только внесла еще больший раздор между его родственниками

Так, на Троекуровском кладбище, где 12 мая похоронят главного редактора радиостанции «Говорит Москва» чуть не произошла драка между его старшими дочерьми от первого брака — Екатериной и Ксенией — и его молодой женой Юлией.

Последняя приехала в пятницу, 10 мая, на кладбище для оформления всех необходимых для погребения документов, в это же время там появились старшие дочери журналиста. Юлия попросила кремировать тело мужа, а Ксении и Екатерине это не понравилось. О конфликте на кладбище «Комсомольской правде» рассказал его сотрудник.

«Знаю, что чуть не подрались. Даже полиция приехала. Дочки заявили, что это Юля виновата в смерти отца. Чуть ли не она его отравила, потому и хочет теперь поскорее тело сжечь, чтобы замести следы. Они же настаивают на погребении в гробу», — цитирует издание работника Троекуровского кладбища.

Старшие дочери Доренко даже пытались написать заявление на Юлию, однако его стражи порядка не приняли. Источник рассказал, что все три женщины разбиты горем. Он также добавил, что драки у гроба — нередкая ситуация на Троекуровском. Люди просто не могут сдерживать своих эмоций.

Как сказал «КП» юрист Александр Сыромятников, только нынешняя супруга Доренко — Юлия — по закону может распоряжаться тем, как будет похоронен ее муж.

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Старшие дочери Доренко чуть не подрались с его женой Юлией на кладбище
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