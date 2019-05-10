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Скончалась актриса Малого театра Нелли Корниенко

Артистка не дожила всего две недели до своего дня рождения.

Скончалась актриса Малого театра Нелли Корниенко
Нелли Корниенко / Сайт Малого театра

Тяжелая утрата для российского театра. В четверг, 9 мая, в возрасте 80 лет ушла из жизни народная артистка РСФСР, актриса Малого театра Нелли Корниенко.

Трагическая весть появилась на сайте Малого театра, в котором Корниенко служила с 1959 года. Пресс-служба учреждения культуры отмечает, что актриса скончалась после продолжительной болезни — какой именно — не уточняется.

Также пока что ничего не говорится о месте и времени похорон Нелли Корниенко. Известно, что актриса не дожила до своего 81-го дня рождения всего две недели.

Практически всю свою актерскую жизнь Корниенко посвятила работе в Малом театре, где за 60 лет она исполнила свыше полусотни ролей в таких постановках как «Горе от ума» Грибоедова, «Маскарад» Лермонтова, «Иванов» Чехова и многих других.

Последней работой Корниенко в театре стала роль Анны кеннеди в спектакле «Мария Стюарт» Фридриха Шиллера.

Помимо театра, Нелли Ивановна также отметилась своими ролями в кинофильмах «Скандальное происшествие в Брикмилле» (1980), «День рождения Терезы» (1980) и «Доходное место» (1981).

В начале мая портал Teleprogramma.pro писал, что на 71-м году жизни умерла мама актрисы Марии Порошиной, режиссер мимического ансамбля Большого театра и заслуженная артистка России — Наталья Красноярская.

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Скончалась актриса Малого театра Нелли Корниенко
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