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Ким Кардашян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз

Суррогатная мать родила паре сына. О радостном событии звездные родители сообщили в соцсетях.

Ким Кардашян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз
Ким Кардашян стал мамой в четвертый раз. ФОТО: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашян и ее супруг Канье Уэст только что стали родителями. Пара сообщила радостную новость в Twitter. Появления крохи на свет именитые родители ждали долгие десять часов. Новость о том, что суррогатная мать доставлена в госпиталь появилась около обеда.  Гламурная красавицы Ким вместе с супругом все время были в клинике и поддерживали роженицу, так что кроха появился на свет почти на их глазах.

Суррогатное материнство нисколько не смущает супругов, а скорее наоборот – они приветствуют данный факт. Всего год назад в их семье появилась дочь Чикаго, она тоже появилась на свет подобным образом.

Та же женщина должна была родить Кардашян и Уэсту четвертого ребенка, но оказалось, что она ждет своего кроху, так что звездам пришлось обращаться к услугам другой женщины. Пол новорожденного рассекретили давно – это мальчик.

Дома братишку с нетерпением ждут 5-летняя Норт, 3-летний Сейнта и годовалая Чикаго.

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"Семейство Кардашян"Ким КардашянКим Кардашян и Канье Уэст
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Ким Кардашян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз
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