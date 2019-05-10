Ким Кардашян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз

Ким Кардашян и ее супруг Канье Уэст только что стали родителями. Пара сообщила радостную новость в Twitter. Появления крохи на свет именитые родители ждали долгие десять часов. Новость о том, что суррогатная мать доставлена в госпиталь появилась около обеда. Гламурная красавицы Ким вместе с супругом все время были в клинике и поддерживали роженицу, так что кроха появился на свет почти на их глазах.

Суррогатное материнство нисколько не смущает супругов, а скорее наоборот – они приветствуют данный факт. Всего год назад в их семье появилась дочь Чикаго, она тоже появилась на свет подобным образом.

Та же женщина должна была родить Кардашян и Уэсту четвертого ребенка, но оказалось, что она ждет своего кроху, так что звездам пришлось обращаться к услугам другой женщины. Пол новорожденного рассекретили давно – это мальчик.

Дома братишку с нетерпением ждут 5-летняя Норт, 3-летний Сейнта и годовалая Чикаго.