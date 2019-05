Режиссер «Игры престолов» объяснил, почему Джон Сноу равнодушно попрощался с лютоволком

Режиссер четвертой серии заключительного сезона «Игры престолов» Дэвид Наттер рассказал, почему Джон Сноу был равнодушен к своему лютоволку по кличке Призрак.

В этом эпизоде Джон Сноу отправляется на юг, чтобы воевать за Дейенерис Таргариен и прощается с семьей и друзьями. Однако когда очередь доходит до Призрака, герой просто смотрит в сторону. Поклонников сериала возмутило такое отношение к персонажу, и они потребовали рассказать, почему Сноу так странно повел себя в отношении лютоволка.

Режиссер пояснил, что причиной равнодушия Сноу стали технические сложности. Для визуализации Призрака использовалась компьютерная графика.

«Держа Призрака в стороне, я подумал, что так будет лучше», – сказал Наттер и добавил, что это даст Джону возможность побыть с Тормундом и Джилли, прежде чем он в последний раз встретится со своим волком. Об этом пишет сайт HuffPost.

Ghost lost a ear in the battle and Jon couldn’t even pet him goodbye, wtf is that?! #gameofthrones pic.twitter.com/dC3CmLTIGf

— Ruke Loshaj (@rukeloshaj) 6 мая 2019 г.