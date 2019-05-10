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Режиссер «Игры престолов» объяснил, почему Джон Сноу равнодушно попрощался с лютоволком

Создатели фантастической саги упростили эмоции персонажей из-за компьютерной графики.

Режиссер «Игры престолов» объяснил, почему Джон Сноу равнодушно попрощался с лютоволком
Фото: кадр из сериала "Игра Престолов"

Режиссер четвертой серии заключительного сезона «Игры престолов» Дэвид Наттер рассказал, почему Джон Сноу был равнодушен к своему лютоволку по кличке Призрак.

В этом эпизоде Джон Сноу отправляется на юг, чтобы воевать за Дейенерис Таргариен и прощается с семьей и друзьями. Однако когда очередь доходит до Призрака, герой просто смотрит в сторону. Поклонников сериала возмутило такое отношение к персонажу, и они потребовали рассказать, почему Сноу так странно повел себя в отношении лютоволка.

Режиссер пояснил, что причиной равнодушия Сноу стали технические сложности. Для визуализации Призрака использовалась компьютерная графика.

«Держа Призрака в стороне, я подумал, что так будет лучше», – сказал Наттер и добавил, что это даст Джону возможность побыть с Тормундом и Джилли, прежде чем он в последний раз встретится со своим волком. Об этом пишет сайт HuffPost.

По мнению режиссера, из-за этого сцена получилась даже более эффектной, чем он предполагал.

Напомним, поклонники сериала замерли в ожидании пятого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов». Фанаты считают, что в этой серии появится еще один дракон. Сбудутся ли их ожидания, зрители узнают только из новой серии, которая будет показана 13 мая.

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"Игра Престолов - 9"Джон СноуДжон Сноу и лютоволк
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Режиссер «Игры престолов» объяснил, почему Джон Сноу равнодушно попрощался с лютоволком
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