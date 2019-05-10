Ирина Безрукова не постеснялась показаться перед поклонниками в пижаме и без макияжа

Ирина Безрукова в свои 54 года может похвастаться стройной фигурой и красотой, чему могут позавидовать многие молодые девушки. В последнее время актриса стала все чаще делиться фотографиями, где она предстает с минимальным количеством косметики или вовсе без макияжа.

Так и в этот раз — Безрукова решила вспомнить съемки проекта «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» и опубликовала фотографию, сделанную на Филиппинах. На снимке актриса сидит на песке в одной цветастой пижаме, а на ее лице нет ни грамма косметики.

«Я скучаю по Филиппинам, по «племени актёров», по проекту #последнийгеройтв3. Если честно, я хотела бы снова оказаться там))», — подписала фотографию в Instagram бывшая жена Сергея Безрукова.

Большинство поклонников оценили снимок 54-летней актрисы и поспешили осыпать ее комплиментами. Некоторые отметили, что без косметики звезда российских киноэкранов выглядит намного моложе.

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«Как девочка 17-летняя, такая естественная», «Образец для подражания!!!», «Какая красавица», «Красивое фото, без прикрас», «Вы для меня образец. Вы молодец и красотка! Дай бог вам счастья и любви», — написали фанаты в комментариях.

Напомним, недавно Ирина Безрукова прокомментировала слухи о своей беременности, которые начали ходить по Сети после того, как актриса немного поправилась.