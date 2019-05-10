С хлебом и солью: Ольгу Бузову тепло встретили в Самаре

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает колесить по России с концертами. Сегодня, 10 мая, она прилетела в Саратов, где ее хорошо встретили. Причем, речь идет не только о больших букетах цветов, которыми Ольга уже похвасталась. Бузову встретили с хлебом и солью – небольшой ролик есть в ее блоге.

«Какая шикарная встреча на земле Поволжской. Спасибо большое за такой приём» — прокомментировала свою публикацию телеведущая шоу «Дом 2».

Когда Ольга вышла из машины, начался небольшой концерт, где приглашенные музыканты пели народные песни, играли на балалайке и гармони. Как только выступление завершилось, Бузовой предложили попробовать еще теплый каравай с солью. Певица отказываться не стала.

Стоит сказать, что даже, когда телеведущая покидает Москву, то берет работу с собой. В месте, где ее встретили песнями и хлебом, был деревянный дом с надписью «Дом-3».