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С хлебом и солью: Ольгу Бузову тепло встретили в Самаре

Знаменитость призналась, что не ожидала столь теплого приема.

С хлебом и солью: Ольгу Бузову тепло встретили в Самаре
Бузову тепло встретили в Самаре Фото: GLOBALLOOKPRESS

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает колесить по России с концертами. Сегодня, 10 мая, она прилетела в Саратов, где ее хорошо встретили. Причем, речь идет не только о больших букетах цветов, которыми Ольга уже похвасталась. Бузову встретили с хлебом и солью – небольшой ролик есть в ее блоге.

«Какая шикарная встреча на земле Поволжской. Спасибо большое за такой приём» — прокомментировала свою публикацию телеведущая шоу «Дом 2».

Когда Ольга вышла из машины, начался небольшой концерт, где приглашенные музыканты пели народные песни, играли на балалайке и гармони. Как только выступление завершилось, Бузовой предложили попробовать еще теплый каравай с солью. Певица отказываться не стала.

Стоит сказать, что даже, когда телеведущая покидает Москву, то берет работу с собой. В месте, где ее встретили песнями и хлебом, был деревянный дом с надписью «Дом-3».

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С хлебом и солью: Ольгу Бузову тепло встретили в Самаре
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