Западные СМИ поразил парад Победы в Москве

Западные журналисты рассказали о впечатлениях от парада Победы, состоявшегося 9 мая на Красной площади в Москве. СМИ поразил масштаб праздника, несмотря на отмененное в последний момент выступление военных самолетов.

«Среди сотен единиц военной техники, прошедшей перед ветеранами и высокопоставленными лицами, была мобильная межконтинентальная ядерная пусковая установка «Ярс» и усовершенствованный зенитный ракетный комплекс С-400, который Москва развернула в Сирии», – написал сайт Daily Mail.

Масштаб мероприятия впечатлил и газету The Washington Post.

«В Москве прошел Парад в честь 74-й годовщины разгрома нацистской Германии. В нем участвовали около 13 тыс. военнослужащих и 130 единиц военной техники», – написало издание.

Журналисты The New York Times назвали Парад Победы ежегодным мероприятием, демонстрирующим военную мощь России и знаменующем силу духа русского народа.

Издание процитировало главу государства Владимира Путина, который во время парада отметил, что Россия всегда будет защищать свой суверенитет и поддерживать обороноспособность страны.

9 мая по всей стране прошли мероприятия, посвященные празднованию 74-й годовщины Дня Победы. Утром в Москве состоялся парад Победы, в котором приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры.

После марша по Красной площади прошли колонны вооружений. Во главе колонны шел легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году.

Позже по центральным улицам прошел «Бессмертный полк» – в традиционной акции принял участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства нес фотографию своего отца-фронтовика. В конце дня на Поклонной горе прогремел главный праздничный салют.