«Здесь все опустело»: Отар Кушанашвили назвал Сергея Доренко ярчайшим публицистом

Телеведущий отметил, что не всегда соглашался с позицией коллеги, но признавал его мастерство.

12 мая в Москве на Троекуровском кладбище простятся с журналистом Сергеем Доренко. Он ушел на 60-м году жизни. Трагедия произошла 9 мая. Доренко ехал на мотоцикле, в один момент ему стало плохо и он упал с транспорта. Врачи сделали все, чтобы спасти его, но исправить ситуацию не удалось.

больше по теме Владимир Путин высказали соболезнования в связи с гибелью Сергея Доренко Глава государства высказал слова поддержки близким и семье известного журналиста.

Многие представители шоу-бизнеса и медиасферы выразили поклонникам и семье журналиста слова поддержки. Далеко не все известные люди соглашались с позицией Сергея Доренко, но всегда признавали его талант и мастерство. К таковым относится телеведущий Отар Кушанашвили.

«Сергей Доренко был выдающимся журналистом. Таким и останется в моей памяти. Я мог с ним не соглашаться в чем-то, но он был ярчайшим публицистом, после ухода которого здесь опустело все. Соболезнования родным и близким», — написал Кушанашвили в блоге.

Накануне стало известно, кто последним видел Доренко до ДТП. Это был его близкий друг, переводчик Бронислав Виногродский. По его словам, Сергей Доренко жаловался, что плохо себя чувствует.