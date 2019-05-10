НОВОСТИ

«Здесь все опустело»: Отар Кушанашвили назвал Сергея Доренко ярчайшим публицистом

Телеведущий отметил, что не всегда соглашался с позицией коллеги, но признавал его мастерство.

«Здесь все опустело»: Отар Кушанашвили назвал Сергея Доренко ярчайшим публицистом
Кушанашвили назвал Доренко ярчайшим публицистом Фото: GLOBALLOOKPRESS

12 мая в Москве на Троекуровском кладбище простятся с журналистом Сергеем Доренко. Он ушел на 60-м году жизни. Трагедия произошла 9 мая. Доренко ехал на мотоцикле, в один момент ему стало плохо и он упал с транспорта. Врачи сделали все, чтобы спасти его, но исправить ситуацию не удалось.

Многие представители шоу-бизнеса и медиасферы выразили поклонникам и семье журналиста слова поддержки. Далеко не все известные люди соглашались с позицией Сергея Доренко, но всегда признавали его талант и мастерство. К таковым относится телеведущий Отар Кушанашвили.

«Сергей Доренко был выдающимся журналистом. Таким и останется в моей памяти. Я мог с ним не соглашаться в чем-то, но он был ярчайшим публицистом, после ухода которого здесь опустело все. Соболезнования родным и близким», — написал Кушанашвили в блоге.

Накануне стало известно, кто последним видел Доренко до ДТП. Это был его близкий друг, переводчик Бронислав Виногродский. По его словам, Сергей Доренко жаловался, что плохо себя чувствует.

Вам может быть интересно:

«Все думаю о внезапности смерти»: Светлана Сорокина прокомментировала гибель Доренко «Об ушедшем говорят или ничего, или хорошее. Хорошего не могу сказать»: Лужков отреагировал на смерть Доренко Врач-кардиолог: «У Доренко практически не было шансов выжить»

Тэги:

Отар КушанашвилиСергей ДоренкоСергей Доренко похороныУмер Сергей Доренко
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Здесь все опустело»: Отар Кушанашвили назвал Сергея Доренко ярчайшим публицистом
Интересно?
Поделись с друзьями: