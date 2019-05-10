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Эмоциональный кот из Китая стал настоящей звездой соцсетей

За жизнью Ай Фэя следят свыше 30 тысяч человек в Instagram.

Эмоциональный кот из Китая стал настоящей звездой соцсетей
Кот Ай Фэй / www.instagram.com/tang9599/

В китайской провинции Цзянсу живет удивительный кот по кличке Ай Фэй, который умеет красочно передавать различные эмоции и этим сильно напоминает человека. Однако никто бы не узнал о его существовании, если бы хозяин усатого не завел ему аккаунт в соцсети Instagram.

Страница, где появляются фотографии и видеоролики с участием чересчур эмоционального кота, стала настоящим хитом в Интернете. Сейчас за аккаунтом @tang9599 следят уже свыше 31 тысячи подписчиков.

По словам владелицы необычного питомца, его кличка — Ай Фэй — переводится как «толстенький». К слову, судя по фото, четвероногому действительно не мешало бы немного похудеть.

Интернет-пользователи просто в восторге от эмоций, которые способен передавать кот из Китая. На одном кадре он прямо по-человечески грустит, на другом снимке — чем-то недоволен, а на третьем — ошарашенно смотрит в камеру.

Поклонники Ай Фэя считают, что за такое проявление эмоций ему нужно вручить «Оскар».

Ранее портал Teleprogramma.pro писал об очень толстом коте по кличке Бронсон, который сбросил вес и нашел новую семью.

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Эмоциональный кот из Китая стал настоящей звездой соцсетей
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