«Все думаю о внезапности смерти»: Светлана Сорокина прокомментировала гибель Доренко

Внезапная кончина телеведущего, редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко шокировала его коллег и поклонников. Журналист погиб за рулем мотоцикла – телеведущий почувствовал себя плохо и, не справившись с управлением байка, выехал на полосу встречного движения. Сергею Доренко было 59 лет. Медицинская экспертиза покажет, что телеведущий умер от разрыва аорты.

Воспоминаниями о коллеге поделилась телеведущая Светлана Сорокина. Звезда рассказала в Facebook, что, несмотря на то, что не была близкой подругой журналиста, они часто пересекались по работе и по-товарищески общались.

«В 97-м Сергей работал на ОРТ (Первом), а я покидала ВГТРК. Расставание было болезненным и несправедливым. Доренко приехал, взял очень человеческое интервью и начал свою воскресную программу со слов поддержки, с хороших слов, надо признать, неожиданных от человека, уже тогда имевшего репутацию любителя резких и скандальных репортажей и реплик», – написала Светлана.

По ее словам, Доренко был «первопроходцем» в журналистике, позволяя себе выступать против «политических тяжеловесов», какими были бывший мэр Москвы Юрий Лужков и политик Евгений Примаков.

«Помню, что осенью 99-го он позвал меня на своё 40-летие, и я долго думала, идти или нет. Пошла все-таки. В подарок купила хищное растение (наперстянку) и сказала имениннику, что его тоже можно кормить мясом… Сергей хохотал, а потом подсел и долго объяснял, что Примаков и Лужков никак не подходят для управления страной. Хотя, мне кажется, что он их так талантливо мочил не из идейных соображений, – нравилась задача и одолевал азарт от возможности совершить политическую провокацию такого масштаба», – вспоминает телеведущая.

Светлана Сорокина рассказала, как много лет назад заезжала к Доренко на дачу, у журналиста жили там два ротвейлера, которых телеведущая жутко боялась.

«Я чувствовала себя сильно неуверенно, так, наверное, как чувствовали себя Лужков и Примаков несколькими годами ранее. Сказала об этом Сергею, он опять хохотал, но собак отогнал…» – разоткровенничалась звезда.

По словам Светланы Сорокиной, она запомнит Доренко как талантливого, небезупречного и опасного человека, созвучного эпохе 90-х и современности.