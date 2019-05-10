Полина Гагарина похвасталась красивым загаром после отпуска в Дубае

Певица Полина Гагарина накануне Дня Победы вернулась в Москву из отпуска. Она отдыхала вместе с мужем и дочкой в Дубае. Из путешествия певица привезла красивый морской загар. Чтобы его подчеркнуть, она надела вещи белого и серебристого цветов и поделилась образом с поклонниками. «Белоснежное» фото Гагарина опубликовала в своем Instagram.

Стоит сказать, что подписчики положительно оценили не только загар артистки, но и образ. Для прогулки Полина Гагарина выбрала косуху, короткий топ и джинсы.

«Выглядите, кстати, очень стильно и молодежно», — уверена одна из поклонниц.

Напомним, во время отпуска певица не раз публиковала фото в купальнике, из-за которых ее осуждали за излишнюю худобу. Однако Гагарина мгновенно отреагировала на критику, показав идеальный шпагат. Так она продемонстрировала прекрасную физическую форму.

Во время путешествия певица не только публиковала пляжные фото, но и рассказывала про поведение дочери. К примеру, 2-летняя Мия отказывалась купаться в Персидском заливе и устраивала истерику при виде пляжа.