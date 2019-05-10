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Умер ведущий американского аналога «В мире животных» Джим Фаулер

Мэтр американского телевидения скончался в возрасте 89 лет.

Умер ведущий американского аналога «В мире животных» Джим Фаулер
Джим Фаулер. Фото: Global Look Press

Ведущий американского аналога программы «В мире животных» Джим Фаулер скончался в возрасте 89 лет. Звезда программ о дикой природе умер у себя дома в Коннектикуте в среду, 8 мая, однако о его смерти стало известно только сейчас.

Фаулер часто выступал в качестве эксперта по дикой природе в программе Джонни Карсона The Tonight Show. Он был одним из самых любимых американских корреспондентов, который вел программу Wild Kingdom («Дикое королевство») с 1963 по 1985 год вместе с зоологом Мэрлином Перкинсом.

Он также вел свою собственную программу с 1985 по 1988 год, которая снова появилась в эфире в 2002 году и шла до 2011 года. Фаулер снялся в более 100 выпусках The Tonight Show, а также работал корреспондентом, рассказывающем о природе для Today.

Фаулер вырос на семейной ферме в Джорджии и именно это повлияло на его интерес к дикой природе. Он изучал зоологию в колледже и поставил перед собой цель рассказывать людям о дикой природе и учить их беречь ее, пишет Mirror.

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Умер ведущий американского аналога «В мире животных» Джим Фаулер
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