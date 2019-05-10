НОВОСТИ

«Милота невозможная»: Яна Рудковская заявила, что ее любят животные

Продюсер показала фото с козленком.

«Милота невозможная»: Яна Рудковская заявила, что ее любят животные
Яна Рудковская. Фото: КП

Продюсер Яна Рудковская активно пользуется соцсетями. Знаменитость часто рассказывает в профиле о тренировках 6-летнего сына Саши и даже иногда прислушивается к хейтерам, обвиняющим ее в отсутствии снимков других ее детей. Так, Яна Рудковская после критики фолловеров показала среднего сына, 17-летнего Колю.

Сейчас звезда отдыхает в Марокко. Знаменитость опубликовала фото с маленьким козленком на руках, рассказав, что животное испытывает к ней симпатию.

«Я всегда знала, что животные меня любят», – написала знаменитость в Instagram.

«Какие хорошенькие!»; «Козлята – это милота невозможная, особенно до месяца»; «Животные чувствуют хороших людей», – отреагировали подписчики.

Напомним, ранее Яна Рудковская рассказывала, что после успешного выступления Гном Гномыча – так она ласково называет младшего сына – балует его сытными завтраками. По словам звезды, по утрам Саша любит есть запеканку, пирожные «макарон» и пить сладкий чай.

Вам может быть интересно:

После критики в соцсетях Яна Рудковская показала среднего сына Яна Рудковская балует сына сытными завтраками после его успешного заграничного выступления Фрукты и розы: Яна Рудковская похвасталась своим марокканским завтраком

Тэги:

Яна РудковскаяЯна Рудковская где отдыхаетЯна Рудковская животные
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Милота невозможная»: Яна Рудковская заявила, что ее любят животные
Интересно?
Поделись с друзьями: