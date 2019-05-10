«Милота невозможная»: Яна Рудковская заявила, что ее любят животные

Продюсер Яна Рудковская активно пользуется соцсетями. Знаменитость часто рассказывает в профиле о тренировках 6-летнего сына Саши и даже иногда прислушивается к хейтерам, обвиняющим ее в отсутствии снимков других ее детей. Так, Яна Рудковская после критики фолловеров показала среднего сына, 17-летнего Колю.

Сейчас звезда отдыхает в Марокко. Знаменитость опубликовала фото с маленьким козленком на руках, рассказав, что животное испытывает к ней симпатию.

«Я всегда знала, что животные меня любят», – написала знаменитость в Instagram.

«Какие хорошенькие!»; «Козлята – это милота невозможная, особенно до месяца»; «Животные чувствуют хороших людей», – отреагировали подписчики.

Напомним, ранее Яна Рудковская рассказывала, что после успешного выступления Гном Гномыча – так она ласково называет младшего сына – балует его сытными завтраками. По словам звезды, по утрам Саша любит есть запеканку, пирожные «макарон» и пить сладкий чай.