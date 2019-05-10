Федор Конюхов побил очередной рекорд

Российский путешественник стал первым в мире человеком, совершившим одиночное плаванье через южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили.

Федор Конюхов стал автором нового исторического рекорда. Российскому путешественнику впервые в мире удалось совершить одиночное плаванье на весельной лодке через южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили.

В четверг, 9 мая Конюхов на судне «Акрос» добрался до мыса Горн и группы островов Диего-Рамирес. Это самая южная точка Чили и Южной Америки. Это стало окончанием первой части кругосветного плаванья через южный Тихий океан с запада на восток. Этот отрезок пути является самым длинным — 11 тысяч километров.

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Конюхову предстоят еще два этапа, чья общая длинна составляет 16 тысяч километров. Во вторую часть путешествия Конюхов отправится в декабре этого года. Маршрут стартует от мыса Горн и заканчивается мысом Люин в Австралии.

Через год начнется третий этап путешествия из Австралии до Новой Зеландии.

Ранее Конюхов установил рекорд, став первым в истории, кто в одиночку проплыл на лодке 55-й -й градус южной широты в Южном океане. Для смельчака это уже шестая по счету кругосветка, которая стартовала 6 декабря прошлого года из Новой Зеландии, напоминает РИА Новости.