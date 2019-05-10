Продюсер Mash пытался получить по «липовым» документам сведения о сгоревшем в Шереметьево самолете

Трагедия произошла вечером, 5 мая. В Московском аэропорту загорелся самолет, в котором находились 78 человек.

Накануне задержали продюсера telegram-канала Mash. По информацию «РИА новости»,в Шереметьево он пытался получить информацию об аварийном самолете Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», при возгорании которого погиб 41 человек.

В сообщении отмечается, что представителя канала интересовали записи переговоров пилотов с диспетчерами. Чтобы получить эти сведения, продюсер Mash запросил их у диспетчеров. Свою просьбу он подкрепил документом от имени Генеральной прокуратуры. Однако бумаги оказались фальшивыми. За это его задержали.

По факту случившегося завели уголовное дело. О задержании своего сотрудника писал и сам Mash. По сведениям канала, в воздушной гавани он проводил расследование и ждал важной встречи. Говоря о произошедшем, автор канала заявил, что никаких историй про аудиопереговоры и липовые корочки не было.

Напомним, трагедия в Шереметьево произошла 5 мая. Самолет, который следовал по направлению «Москва-Мурманск» резко загорелся. В общей сложности, на борту в тот момент находились 78 человек.