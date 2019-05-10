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«От кофе волосы стали голубые»: Эмилия Кларк пошутила про ляп в «Игре престолов»

Эпопея со стаканчиком латте, угодившего в кадр сериала, продолжается.

«От кофе волосы стали голубые»: Эмилия Кларк пошутила про ляп в «Игре престолов»
Кадр из "Игра престолов" (2009-2019)

После того, как фанаты «Игры престолов» засмеяли HBO за стаканчик кофе, угодивший в кадр с Дейенерис Таргариен, создателям сериала пришлось оправдываться за такой очевидный киноляп.

В официальном сообщении компании говорилось, что латте появился в кадре по-ошибке, так как на самом деле мать драконов заказывала травяной чай. После этого канал и вовсе удалил этот ляп как со стриминговых сервисов, так и с DVD-версий сериала.

Однако к всеобщему веселью подключилась и сама «виновница торжества» Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис.

В Instagram она опубликовала фото с Джейсоном Момоа и Питером Динклэйджем. Герой Момоа Кхал Дрого, бывший экранным возлюбленным Кларк, был убит еще в первом сезоне, однако это не помешало ему забегать на съемочную площадку.

На Эмилии надет тот же наряд, что и в пресловутом кадре, а голова покрыта голубой косынкой. В руках она держит знаменитый стаканчик Starbucks. «Держатель стакана не пьет чай Starbucks. А от кофе мои волосы стали голубыми», — пошутила актриса.

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Тэги:

"Игра Престолов - 8"Эмилия Кларк
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«От кофе волосы стали голубые»: Эмилия Кларк пошутила про ляп в «Игре престолов»
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