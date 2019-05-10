Самбурская показала личное письмо режиссера, из-за которого уволилась из театра

Не утихает скандал между звездой «Универа» Настасьей Самбурской и режиссером театра на Малой Бронной Антоном Яковлевым. Знаменитости предъявляют друг другу претензии и публикуют подробности ссоры в Сети. Так, Настасья Самбурская заявила, что была вынуждена уволиться из театра, где прослужила 10 лет, не доиграв сезон. По ее словам, Антон Яковлев заставил ее уйти досрочно, заменив другой актрисой. В ответ Самбурская обнародовала личную переписку с режиссером, хотя он просил ее этого не делать. Актриса заявила, что разочарована поступком Яковлева и призвала поклонников сдать билеты.

В микроблоге 32-летняя актриса рассказала, что режиссер отказался объяснять причины ее замены, и обвинила Яковлева в завышенной самооценке.

«У вас завышено чувство собственной значимости. Вам не нужно было завершение на дружеской волне. Посыл вашего письма в том, что вы делаете так, как вам удобно. Вы сейчас пытаетесь оправдаться, после того, как на мои сообщения заблокировали меня Вотсапе и удалили с «позором» из чата. И посоветоваться со мной все-таки стоило, не смотря на упорное отрицание того, что я тоже часть этого Театра. Я туда не побаловаться забежала, а играла 10 лет и имею армию поклонников», – написала Самбурская.

По мнению звезды «Универа», режиссер мог ввести другую актрису в конце лета, но, намеренно этого не сделал. Так же Самбурская считает, что ее «выжали» из театра, постепенно сокращая роль, а режиссер якобы воспользовался служебным положением и связями.

Напомним, в ближайшее время Настасья Самбурская собирается сосредоточиться на певческой карьере. По ее словам, она собиралась доиграть все спектакли со своим участием, чтобы не разочаровывать зрителей. Подписчики звезды считают, что актриса в последнее время стала более агрессивной и озлобленной. Фанаты советуют знаменитости успокоиться и придти в себя. Некоторые комментаторы заявили, что не будут сдавать билеты только потому, что в театре на Малой Бронной играют другие известные актеры.