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Айза Анохина угодила в реанимацию в Камбодже

Бывшая избранница Гуфа призналась, что пережила паническую атаку.

Айза Анохина угодила в реанимацию в Камбодже

34-летняя Айза Анохина пережила нервный срыв. Телеведущая участвует в новом телевизионном шоу в Камбодже. Из-за напряженных съемок у бывшей девушки Гуфа началась паническая атака. Об этом Анохина рассказала в профиле Instagram. Звезда сообщила, что ее госпитализировали в больницу, где она чуть не умерла.

«Я оказалась в камбоджийской реанимации, лежала под капельницами и с кислородной трубкой много часов подряд. Я отравилась и на фоне гиперответственности перед непрерывным съемочным графиком, схватила сумасшедшую паническую атаку, которая привела меня в дикий ужас. На скорой из отеля меня увезли в больницу и просто вырубили, потому что я кричала и плакала, что умираю», – рассказала Айза.

По словам знаменитости, это был один самых тяжелых дней в ее жизни. Она поблагодарила всех, кто был рядом, особо отметив мужа, с которым в последнее время у нее были напряженные отношения. По словам Айзы, супруг был очень напуган ее болезнью, и тоже едва не угодил в больницу.

«Спасибо моему мужу, которого я чуть не довела до инфаркта своим состоянием! Я пишу это и плачу! Это слезы радости, что все в порядке! Что я чувствую себя лучше и уже на следующий день, с трудом и адским страхом я встала перед камерой и это помогло мне выбраться! Я мечтаю обнять своих мальчиков!», – написала Анохина в соцсети.

По словам телеведущей, съемки продлятся еще около месяца, после чего она намерена вернуться к семье на Бали. Айза Анохина рассказала, что во время съемок программы пережила много трудностей, но, это сделало ее сильнее и бесстрашнее.

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Айза Анохина угодила в реанимацию в Камбодже
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