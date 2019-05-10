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Молодая помощница Петросяна пьет вино в одиночестве

Татьяна Брухунова ходит в рестораны без своего знаменитого спутника.

Молодая помощница Петросяна пьет вино в одиночестве
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova/

Молодая помощница Евгения Петросяна находится под пристальным вниманием пользователей Сети. 30-летняя Татьяна Брухунова подстегивает интерес общественности, намекая на романтические отношения с юмористом.

Так, пользователи выяснили, что Брухунова провела с Евгением Петросяном майские праздники в Сочи. Девушка рассказывала, что много гуляет по набережной и осматривает местные достопримечательности.

После отпуска помощница Петросяна вернулась в Москву и продолжила делиться с подписчиками подробностями личной жизни. Фолловеры Брухуновой заметили, что в столице девушка много времени проводит одна. Брухунова опубликовала фото из ресторана, где пила вино в полном одиночестве. Помощница юмориста не стала комментировать снимок, оставив подписчиков в недоумении. Теперь поклонники гадают, почему девушка предпочла одинокий вечер компании знаменитого спутника.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись после 33 лет брака. Их расставание вызвало резонанс в светской тусовке. По некоторым данным, супруги развелись из-за романа комика с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Бывшие супруги до сих пор не нашли компромисс по поводу раздела общего имущества, стоимость которого составляет 1,5 миллиарда рублей.

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Молодая помощница Петросяна пьет вино в одиночестве
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