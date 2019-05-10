Британский комик Фредди Старр оставил после своей смерти долги за услуги ЖКХ

76-летний мужчина умер в четверг, 9 мая, у себя на вилле в Испании.

Тело Фредди Старра обнаружила сиделка в его таунхаусе, расположенном в Фуэнхироле — известном испанском курорте в местечке Коста-дель-Соль в четверг днем, 9 мая. Выяснилось, что британский комик оставил после себя уйму неоплаченных счетов за ЖКХ, в том числе и за воду.

Покойному артисту грозило судебное преследование после того, как он отказался оплачивать четырехзначную сумму долга представителям управляющей компании комплекса, где он проживал.

Соседи рассказали, что он жил затворником и прекратил всякое общение после того, как глава управляющей компании потребовал от него уплаты по счетам. Испанские адвокаты намерены взыскать долг на сумму в 4570 долларов через суд.

Однако юристы управляющей компании не уверены, что смогут получить эти деньги, так как Старр должен был еще целое состояние женщине Карин Уорд, которая обвинила его в сексуальных домогательствах и выиграла дело. Речь идет о 1,3 миллиона долларов.

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Вместо того, чтобы выплатить долг, Старр переехал в Коста-дель-Соль три года тому назад и купил таунхаус, чья стоимость оценивается в 222 тысячи долларов. С тех пор он ни копейки не заплатил за ЖКХ и игнорировал все требования оплатить воду и другие услуги ЖКХ.

Согласно испанским законам, ему не могли отключить воду за неуплату, поэтому актер продолжал ею пользоваться без зазрения совести.

Более того, чтобы продать жилище Фредди, нужно получить подтверждающий документ, что все счета за дом оплачены, иначе сделку нельзя осуществить. Это означает, что любой, кто наследует собственность, в любом случае должен будет отдать долги.

Как отмечает Mirror, Фредди Старр набрал номер «скорой» около трех часов дня в четверг, 9 мая. Он страдал астмой. В полиции заявили, что в его смерти нет ничего подозрительного.