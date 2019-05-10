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«Работаем»: коллектив радио «Говорит Москва» рассказал о летучках с Сергеем Доренко

Сотрудники радиостанции поблагодарили поклонников журналиста за поддержку и соболезнования.

«Работаем»: коллектив радио «Говорит Москва» рассказал о летучках с Сергеем Доренко
Коллеги рассказали о планерках с Доренко Фото: GLOBALLOOKPRESS

Вчера, 9 мая, погиб известный российский журналист Сергей Доренко. Ему было всего 59 лет, и осталось пятеро детей. Трагедия произошла на Садовом кольце. В один момент журналист упал со своего байка. Врачи пытались его спасти, но не удалось, и Доренко скончался, не приходя в сознание.

Для многих коллег журналиста эта новость стала настоящим ударом. Коллектив радиостанции «Говорит Москва», которую последние пять лет возглавлял Сергей Доренко, поблагодарил всех за соболезнования и слова поддержки. Говоря о покойном главном редакторе, журналисты радиостанции с теплом вспомнили планерки с ним.

«Он создал радиостанцию «Говорит Москва», всегда говорил: «The news is a star», а ежедневную летучку заканчивал фразой«Работаем!». Поэтому мы продолжаем работать и писать новости. О дате и месте похорон Сергея мы сообщим позднее» — написал коллектив радиостанции в своем официальном канале в telegram.

Напомним, накануне объявили официальную причину смерти талантливого журналиста. Согласно заключению судмедэкспертов, это  — аневризма грудной части аорты разорванная. Его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Добавим, что Сергей Доренко также был главредом радиостанции «Русская служба новостей» и вел аналитическую программу на ОРТ.

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«Работаем»: коллектив радио «Говорит Москва» рассказал о летучках с Сергеем Доренко
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