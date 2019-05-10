Стала известна официальная причина гибели Сергея Доренко

Журналист и главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер в результате разрыва аорты. Об этом сообщает сайт радиостанции.

«Аневризма грудной части аорты разорванная», – говорится в официальном заключении судебно-медицинской экспертизы.

По словам гендиректора радиостанции Владимира Мамонтова, Сергей Доренко будет похоронен на Троекуровском кладбище. О времени и дате прощания с журналистом будет объявлено позже.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источники в бюро судебномедицинской экспертизы, что 59-летний Доренко умер из-за гемотампонады – серьезного нарушения функций сердца. Вскрытие проводили патологоанатомы в морге при Троекуровском кладбище.

Сергей Доренко последние пять лет возглавлял радиостанцию «Говорит Москва». Он также был главным редактором на радиостанции «Русская служба новостей», вел авторскую аналитическую программу на телеканале ОРТ.

Журналист погиб 9 мая, упав с мотоцикла во время проезда по Садовому кольцу. На кадрах, полученных с камер наблюдения, видно, что Доренко потерял управление и выехал на «встречку», а потом байк опрокинулся. Врачи «Скорой» пытались реанимировать телеведущего, но безуспешно. Журналист скончался, не приходя в сознание.

У Сергея Доренко осталось пятеро детей. Коллеги телеведущего выразили свои соболезнования, отметив, что журналист был титаном российского телевидения. По мнению друзей, Доренко относился к своему делу со всей страстью и искренностью.