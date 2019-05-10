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После фото с целлюлитом: Анна Седокова похвасталась «беременным» животом

Многодетная мама показала в своем блоге необычный трюк.

После фото с целлюлитом: Анна Седокова похвасталась «беременным» животом
Седокова похвасталась «беременным» животом Фото: GLOBALLOOKPRESS

Певица Анна Седокова за несколько дней отдыха в Турции успела раскрыть все «секреты» своей фигуры. Сначала достоянием общественности стало фото, где на бедрах исполнительницы виднеется целлюлит, которого на снимках в блоге певицы не было.

Теперь же Седокова со смехом демонстрирует «беременный» живот. В своем Instagram она опубликовала короткое видео, где нежится в лучах солнца у бассейна. В течение первых нескольких секунд кажется, что у 36-летней певицы идеальное тело. И в момент Седокова надувает живот и начинает нежно гладить его, притворяясь беременной.

Такой трюк она проделала несколько раз в разных позах, лежа на шезлонге. Подписчиков же певица попросила придумать к ролику смешную подпись. И поклонники начали фантазировать.

«Как избавиться от парня за 1 минуту» — комментирует пост поклонница.

Добавим, что история с «целлюлитным» фото никак не повлияла на певицу. Седокова заявила, что принимает себя такой, какая она есть, и не позволит никому испортить себе отдых. Более того, спустя пару дней певица догадалась, кто слил ее компрометирующее фото в сеть. Однако зла на эту «добрую» женщину исполнительница совсем не держит.

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После фото с целлюлитом: Анна Седокова похвасталась «беременным» животом
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