Экс-футболисту также придется заплатить штраф за разговоры по телефону во время езды на автомобиле.

Дэвида Бекхэма лишили водительских прав на полгода за разговоры по телефону, когда он ехал на своем Bentley, стоимостью боле 130 тысяч долларов. Ранее бывший футболист получил повестку в суд, в которой говорилось, что ему начислено шесть штрафных баллов.

Так как в его «багаже» уже было такое же количество баллов, то из-за «разговорчиков в строю» их стало 12, то есть максимальное число, после которого следует запрет на вождение автомобиля в течение 6 месяцев. Кроме этого Бекхэму придется заплатить еще 980 долларов.

Адвокат звезды Джералд Тайрелл рассказал, что Дэвид очень любит ездить на автомобиле, но он смирился с тем, что теперь он не сможет возить детей в школу.

Экс-капитан английской сборной признал, что пользовался мобильным, когда ехал по улице Грейт Портланд 21 ноября прошлого года, когда его заметил гражданский активист.

Судья, вынесший вердикт, отметил, что несмотря на то, что Бекхэм ехал очень медленно из-за пробки, закон есть закон, так как разговоры по мобильному во время езды в любом случае представляют угрозу как для него самого, так и окружающих.

Тем не менее, кое-какую поблажку Дэвид все же получил: сумма штрафа была снижена с 1305 долларов до 980, пишет Mirror.