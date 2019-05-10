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Получилось кино: певец Николай Басков покажет 13 мая клип «Караоке»

Новый клип собрал целую плеяду звезд шоу-бизнеса, среди которых снова Филипп Киркоров.

Получилось кино: певец Николай Басков покажет 13 мая клип «Караоке»
У Николай Баскова выйдет новый клип Фото:GLOBALLOOKPRESS

Российский певец Николай Басков в своем блоге анонсировал новый клип на песню «Караоке». По словам самого исполнителя, они планировали сделать клип, а получился фильм. Премьера намечена на 13 мая. Ролик будет доступен на видеохостинге YouTube.

«Хотели снять клип на песню #Караоке. А сняли… ну такое. Кино. Минут на двадцать. Впрочем, сами всё увидите! Все звезды здесь!» — комментирует Николая Басков.

Нужно сказать, что клип, действительно, собрал множество звезд отечественного шоу-бизнеса. Только в анонсе, который длится всего минуту, подписчики увидели Филиппа Киркорова, актрису Яну Кошкину, Дмитрия Маликова, Андрея Малахова, Олесю Судзиловскую, Иосифа Пригожина, Григория Лепса и других.

Ролик моментально собрал десятки положительных комментариев фанатов, которые теперь с нетерпением ждут премьеру.

«Ничего себе! Очень интересно увидеть этот блокбастер…» — пишет одна из поклонниц.

Однако эксцентричный анонс в блоге Баскова чем-то напоминает эпатажный клип на песню Ibiza, где присутствует и нецензурная лексика, и сцены насилия. За это видео Киркорову и Баскову даже пришлось извиняться.

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Николай БасковНиколай Басков последние новостиновый клипФилипп Киркоров и Николай Басков
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Получилось кино: певец Николай Басков покажет 13 мая клип «Караоке»
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