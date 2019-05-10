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«Сутки спал, а потом…проснулся»: принц Гарри рассказал о первом дне сына

Впервые ставший отцом герцог Сассекский поделился своими впечатлениями.

«Сутки спал, а потом…проснулся»: принц Гарри рассказал о первом дне сына
Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Принц Гарри рассказал о первом дне своего новорожденного сына Арчи Харрисоне. Новоявленный папаша признался, что его наследник проспал 24 часа перед тем, как начал требовать еды и внимания своих родителей.

Герцог Сассекский поделился своими впечатлениями со своим другом Джей Джей Чалмерсом на церемонии открытия Игр Инвиктус (международные мультидисциплинарные соревнования действующих и бывших военных с ограниченными физическими возможностями, полученными во время выполнения служебных обязанностей; проводятся с 2014 г. по инициативе британского принца Гарри, прим.ред).

Тот, в свою очередь, не стал делать тайны из откровений внука Елизаветы II: «Он сказал, что это здорово, но трудно. Арчи проспал первые сутки, как все новорожденные, а потом… проснулся».

«Я сказал ему, что когда мою дочь привезли из роддома, это было три года тому назад, она спала всю дорогу по пути домой, где потом проспала еще 10 минут. Затем она открыла глаза и уже больше никогда не засыпала!», — добавил он.

Бывший морской офицер Ее Величества Чалмерс познакомился с Гарри в 2014 году. «Я до сих пор вспоминаю этого парня с не сходящей с лица улыбкой», — говорит Джей Джей. «Как и любой отец он начинает еще больше светиться, когда говорит о своем сыне и о том, как он гордится своей женой и о том, чем она сейчас занята в его отсутствие», — отмечает друг принца.

«Я сказал ему, как это здорово, что он выкроил для меня время. Для него это первый ребенок и я понимаю, как для него было непросто приехать. Я знаю, каково это быть новоиспеченным отцом — ты не хочешь уходить и если бы у него был выбор, то он бы остался дома», — добавил Чалмерс.

Принц Гарри прибыл в Нидерланды в четверг спустя всего три дня после рождения сына, пишет Hello!. В среду, 8 мая пара впервые явила наследника миру, а также объявила его имя.

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«Сутки спал, а потом…проснулся»: принц Гарри рассказал о первом дне сына
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